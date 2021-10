"Ambra deve lasciare la casa di Allegri per non incappare in azioni legali"

A distanza di una settimana dalla notizia della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il settimanale Chi racconta nuovi dettagli sull’addio e sul tradimento di lui che tanto clamore hanno suscitato in questi ultimi giorni. Si tratta di particolari di ordine pratico, relativi cioè all’urgenza dell’attrice di trovare una nuova abitazione per lasciare il prima possibile quella di proprietà dell’allenatore della Juventus, a Milano, dove si era trasferita lasciando Brescia. Il rischio, infatti, secondo il settimanale, sarebbe quello di incappare in azioni legali, evenienza incredibile ma probabile alla luce dei particolari raccontati.

Le prove del tradimento di Allegri e la richiesta dell’affitto

Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, Ambra avrebbe avuto le prove del tradimento di Allegri (avvenuto a Torino e a più riprese) mentre con la figlia Jolanda stava traslocando da Brescia a Milano proprio nella casa di proprietà compagno, per la quale pare le sia stato chiesto di pagare un affitto. E sarebbe proprio questo il motivo per cui adesso l’attrice starebbe cercando un’altra casa. Tra i due, intanto, si è interrotto ogni tipo di rapporto e le comunicazioni passerebbero attraverso un amico in comune, anche perché l’allenatore della Juve (che sulla vicenda personale ha rilasciato un laconico commento) nel frattempo pare sia sparito. Adesso è Ambra ad essere l’ultima ex compagna e, lasciata Brescia per amore, si ritrova in una casa che appartiene all’uomo che non vede da mesi e che deve lasciare in tempi brevi per evitare il rischio di azioni legali.

Massimiliano Allegri, le battaglie legali con la ex compagna

Già prima della relazione con Ambra Angiolini e la relativa rottura, la vita privata di Massimiliano Allegri è raccontata come parecchio movimentata. Pare, infatti, che l’allenatore, avrebbe portato in tribunale la ex compagna Claudia Ughi, madre del suo secondogenito Giorgio, per ridiscutere l’assegno di mantenimento, poiché allora era senza squadra (quindi prima che arrivasse il nuovo contratto con la Juve). La ex compagna, però, rappresentata dallo studio dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, ha vinto la causa e lui si è ritrovato a pagare una cifra ben più sostanziosa per il mantenimento del figlio. A Claudia Ughi Allegri è stato legato per otto anni, dopo la fine della relazione con Gloria, mamma della sua primogenita Valentina. Già nel 1992, inoltre, c’era stato un colpo di scena: l’allenatore, allora centrocampista del Pescara, a due giorni dalle nozze con la fidanzata Erica scomparve senza dare spiegazioni.

Tornando ai tempi più recenti, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini avrebbero vissuto già una pesante crisi durante il primo lockdown, poi rientrata soprattutto per volontà di Ambra. Ora però la fine che sì, pare davvero irrecuperabile.