Vacanze d’amore per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Chi ancora nutre qualche dubbio sulla serenità sentimentale di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è costretto a ricredersi, una volta per tutte. Le voci di una crisi di coppia, prima trapelate dalla bocca di qualche malinformato e poi smentite dalle parole brevi ma chiare della diretta interessata, tacciono adesso davanti alle immagini di un romantico idillio, pienamente goduto durante una vacanza in Costiera Amalfitana.

Il settimanale Chi pubblica le foto che documentano il legame che ormai da quattro anni tiene uniti l’attrice romana, ora impegnata sul set della serie televisiva ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Özpetek, e l’allenatore tornato a impostarsi della panchina bianconera: coccole, baci e abbracci scambiati sulla barca di 23 metri noleggiata per l’occasione, documentano un rapporto forte di un sentimento ormai consolidato nel tempo.

Le nozze? Tappa non contemplata nei programmi futuri della coppia che si dividerà tra Brescia, dove Angiolini vive con i suoi figli Jolanda e Leonardo avuti da Francesco Renga, e Torino, città in cui Allegri tornerà a stabilirsi in vista degli impegni con la Juve.

Amore a gonfie vele tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Le voci su una presunta crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, insieme dal 2017, erano circolate sulla base del fatto che i due non si vedevano insieme da tempo. "Le cose stanno cambiando", aveva raccontato un amico dell’ex tecnico bianconero: "Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri". I rumors hanno poi trovato smentita nelle parole dell’attrice: "Non è vero!" aveva risposto sicura lei a Mara Venier che le chiedeva spiegazioni sulla presunta maretta di coppia, spiegando poi come sia cambiato il suo concetto di amore negli ultimi anni: "Prima pensavo che l'amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire".