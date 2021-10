"Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati"

Dopo quattro anni d’amore, la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe giunta al capolinea. A raccontare i dettagli dell’addio è il settimanale Chi che ricostruisce i retroscena di una crisi iniziata poco prima del lockdown e poi sfociata in una rottura tutt’altro che pacifica.

Stando al magazine, l’attrice ha provato a salvare il rapporto fino alla fine, esponendosi anche sui social per difendere il compagno, allenatore della Juventus, dagli insulti ricevuti per l’andamento poco positivo della squadra bianconera delle prime giornate di campionato. Il 54enne livornese, però, sarebbe stato ormai lontano da lei, per via del trasferimento a Torino, ma non solo. Secondo le fonti di Chi, infatti, a determinare la fine della storia d’amore sarebbe stato un tradimento da parte di lui che avrebbe reso irrecuperabile la relazione. L’assenza di Ambra Angiolini dal matrimonio di Valentina, figlia di Massimiliano Allegri, poi, proverebbe ulteriormente l’addio deciso dalla coppia che, al momento, non ha commentato la notizia.

La crisi tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini

Non è certo questa la prima volta che emergono le voci di una crisi tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Già lo scorso aprile un presunto amico della coppia aveva raccontato che le cose tra loro erano cambiate, salvo poi essere smentito dall’attrice che, nel corso di un’intervista a Domenica In, aveva chiaramente bollato come fake news le indiscrezioni.

"Non è vero!" era stato il breve ma esaustivo commento in risposta alla domanda di Mara Venier sulla sua vita privata: "Prima pensavo che l'amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire" aveva commentato. Qualche settimana dopo, in effetti, le foto che la ritraevano con il compagno confermavano la solidità di un legame che però, adesso, viene raccontato come sciolto definitivamente.