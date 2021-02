Amedeo Goria in love: la nuova fidanzata è la 36enne Vera Miales

(A Pomeriggio 5 si parla di Amedeo Goria e della nuova fidanzata, sopra il video)

Amedeo Goria ha una nuova fidanzata. I più romantici speravano in un ritorno di fiamma con Maria Teresa Ruta, che negli ultimi mesi ha accolto sempre con grande emozione le sue dichiarazioni in cui sembrava ancora profondamente legato all'ex moglie, e invece ecco un altro colpo di scena.

Il giornalista sembra aver perso la testa per Vera Miales, modella e barista di origini moldave che da diversi anni vive nelle Marche. 36 anni (31 in meno di lui), è stata lei a confermare la storia sulle pagine di Novella 2000: "Lo sto frequentando da diversi mesi - ha fatto sapere - Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in diverse interviste. Preferisco tacere a riguardo perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando".

Insomma, Amedeo Goria fa sul serio con Vera, che non è proprio un volto sconosciuto. A Pomeriggio 5, infatti, Lory Del Santo ha svelato di averle fatto un provino per 'The Lady': "La conosco dall'epoca della Pepe. Le ho fatto il provino. Ma non ha fatto The Lady. Le ho fatto dei video e delle foto. È molto bella. Non è stata bocciata. Per motivazioni tecniche non ha potuto partecipare. Ho le mie location, Los Angeles, New York. E lei non poteva volare".