Andrea Damante vuota il sacco su de Giulia De Lellis: nuove rivelazioni sui tradimenti

Giulia De Lellis ha ha parlato spesso dei tradimenti dello storico fidanzato, tanto da pubblicare un e libro sull’argomento. In questi anni, poco o nulla è trapelato da Andrea Damante. Tuttavia ieri l’ex volto di Uomini e Donne è stato tra i protagonisti della puntata di Emigratis, e pungolato dagli impertinenti Pio e Amedeo, il ragazzo si è aperto per la prima volta sulla sua infedeltà.

La scoperta dell’infedeltà

Il dj ammette la sua fedifraghia, seppur tranquillizza non ha mai tradito Giulia con delle sue amiche: “Anzi tutto Con Giulia mi sono fidanzato a Uomini e Donne sì. Se mi facevo le sue amiche? Oddio no, le amiche no”.

Il tronista ha poi raccontato come la De Lellis è venuta a conoscenza dei tradimenti. Tutta colpa di un’imprudenza commessa da Andrea,: “Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai”.

L’ira di Giulia De Lellis

Giulia difronte all’infedeltà del fidanzato non ha avuto una reazione pacata. Pare che l’influencer, si sia armata distruggendo l’abitazione del partner: “Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto”.

I ripetuti tradimenti

Pare che non ci sia stato un tradimento isolato da parte di Diamante. Il 32enne pare fosse piuttosto avvezzo alla fedifraghia: “Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro. Però devo dire che non l’ho mai letto. Se dopo di me è stata con Andrea Iannone? Non lo so di preciso, a dire il vero non mi ricordo bene perché ci sono stati una serie di passaggi”.

Pare che Andrea non si sia limitato a tradire Giulia con un’altra ragazza, ma si sia spinto piuttosto oltre: “Con quante donne sono stato insieme in contemporanea da single? Due o tre? No, più di due, ok erano quattro. Ragazzi è capitato, ma non è che… Il mio sogno in quel senso? No questo non si può dire in televisione”, chiosa sorridente l’uomo scambiando uno sguardo d’intesa con Pio ed Amedeo.