Andrea Damante e Visari in crisi per l'infedeltà di lui: “Aveva ragione Giulia De Lellis”

Il libro di Giulia De Lellis ?Le corna stanno bene su tutto?, potrebbe avere un sequel. No l?influencer non si nuovamente dedicata alla scrittura. A scrivere piuttosto un nuovo capitolo della saga potrebbe essere Elisa Visari, nuova fidanzata di Andrea Damante. Pare che i due siano in crisi, la colpa ancora una volta sarebbe imputabile all?infedeltà del dj. Come raccontato dall?esperta di tendenze nel suo primo libro, l?ex tronista era solito tradirla durante le sue serate come dj.

Andrea Damante ed Elisa in crisi

Una storia che sembra ripetersi anche con Elisa. A rivelarlo l?esperto di gossip, Alessandro Rosica, dal suo profilo Instagram Inverstigatore social official: ?Profonda crisi tra Andrea Damante e la Visari, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ ex di Giulia De Lellis?. Non solo, Rosica nei commenti lascia intendere che la crisi con la ragazza sarebbe imputabile nuovamente al fedifrago Damante: ?Il lupo perde il pelo??. Questo lascia intendere che potrebbe essere capitata alla Visari una situazione simile a quella vissuta anni fa da Giulia De Lellis.

La De Lellis e il messaggio ad Elisa Visari

I followers dell?esperto di gossip hanno sottolineato come la De Lellis avesse in realtà ragione in merito a Damante. Tempo fa infatti l?esperta di tendenze in maniera quasi lungimirante pare avesse voluto inviare un messaggio sibilino alla Visari. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, aveva condiviso su Tik Tok un video-parodia che sembrava far riferimento alla relazione in corso tra l'ex tronista ed Elisa Visari e che "durerebbe" solo perché lei "sta zitta?. ?Amo, l'ex tuo dura ancora con questa? Te credo, me sto zitta?, ha chiosato la De Lellis. In quell?occasione non è tardata ad arrivare la replica da parte di Elisa Visari, che probabilmente si è sentita toccata dalla frase. L?attrice ha condiviso un video sempre su Tik Tok, ironico: ?Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c?hai un?età eh!?. Che Giulia volesse inviare un messaggio alla nuova fidanzata dell'ex per metterla in guardia?