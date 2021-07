Andrea Delogu, il like nostalgico alla foto di Francesco Montanari

Dopo mesi di silenzio e di dovute distanze, Andrea Delogu torna a fare capolino nella vita di Francesco Montanari, anche se solo virtualmente. L'attore Alessandro Bardani ha pubblicato sul suo profilo una foto scattata l'estate scorsa insieme al collega e amico - conosciuto sul set della serie Romanzo Criminale - che non ha lasciato indifferente la conduttrice.

Uno scatto in bianco e nero sul palco di una rassegna teatrale, dove i due si sono esibiti insieme. Tra i like ecco quello di Andrea Delogu, che non segue più su Instagram l'ex marito - così come lui non segue lei - ma continua evidentemente a tenerne traccia. Nostalgia canaglia? La coppia si è separata improvvisamente lo scorso gennaio, senza mai dichiarare pubblicamente i motivi della rottura, la ferita perciò è ancora fresca e a vacillare davanti a un ricordo ci vuole un attimo. Inamovibile invece Montanari, che oltre a non aver mai ceduto al richiamo social, neanche commenta il post dell'amico.

La separazione improvvisa

Sposati dal 2016, Andrea Delogu e Francesco Montanari non hanno mai dato segnali di crisi. Innamorati pazzi, i due formavano una coppia inossidabile. A gennaio la bomba: lei cambia casa e non si vedono più insieme. Da quel momento cala il silenzio, entrambi trincerati dietro al 'no comment' e così tutt'oggi. Tra loro un gelo che difficilmente potrà sciogliersi, anche se davanti ai grandi amori mai dire mai.