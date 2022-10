Roncato sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando: “Aveva un altro" (e svela il nome)

Andrea Roncato, 75 anni, è stata una delle icone indiscusse dei dorati anni Ottanta e Novanta. L’attore romagnolo si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera, e parlato anche dei trascorsi da “vitellone romagnolo”.

La relazione con Moana Pozzi

Oltre a raccontare i suoi esordi, grande spazio nella chiacchierata con il quotidiano è stata riservata ai trascorsi di Roncato come latin lover. Il volto televisivo non ha mai nascosto la sua passione per le donne, vantandosi addirittura di aver avuto oltre 500 amanti. Affermazione che ora ritratta: “Fesserie, non l’ho mai detto. E poi le donne non si contano”. Tra queste comunque c’era Moana Pozzi, che nel suo celebre libro dedicato agli amanti celebri, diede a Roncato un 7 pieno, parlando si “una bella storia di sesso”. Il 75enne è tornato sulla quella liasion: “E le sarò sempre grato, è come l’abbraccio accademico del rettore. Ci frequentammo per sei mesi nel 1985, non faceva ancora la pornodiva, l’avevo conosciuta sul set de I pompieri. Oltre che bella, era intelligente e profonda, sapeva parlare di tutto, dal calcio alla filosofia”.

Le fidanzate celebri

Oltre alle storie di sesso non sono mancate relazioni importanti nel curriculum amoroso di Roncato, come quella con la collega Elena Sofia Ricci. Relazione che terminò proprio a causa del temperamento del romagnolo : “Siamo stati fidanzati per un annetto. Ero innamorato, ma troppo birichino… finiva che mi mandavano tutte a quel paese”. Oltre ad Elena Sofia Ricci, anche Carol Alt, con cui Roncato ebbe: “Un flirtino”, racconta.

La fine del matrimonio con Stefania Orlando

Poi il matrimonio con Stefania Orlando nel 1999, durato appena due anni. Sull’ex moglie, che sta affrontando un nuovo divorzio, Roncato non spende parole lusinghiere: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco”, asserisce l’attore, che poi svela il vero motivo per cui la relazione si è conclusa: "Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

Il 75enne a proposito del tradimento dice: “Si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”.

Un nuovo amore

E Roncato l’ha trovato, si tratta di Nicole Moscariello con cui l'attore convolato a nozze nel 2017. “Mi capisce, mi prende come sono, pregi e difetti, non ho bisogno di cancellare messaggi dal telefonino, la vita del playboy in effetti fa schifo. Collezionare furiosamente donne, auto e orologi è da insicuri, da poveracci”.