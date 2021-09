Angelina Jolie e The Weeknd fidanzati in gran segreto? Tutti gli indizi

Angelina Jolie e The Weeknd sono finiti nel mirino del gossip che da settimane monitora ogni dettaglio utile a certificare la nascita di una nuova coppia. Il primo avvistamento risale a qualche mese fa, quando l'attrice e il cantante - vero nome Abel Makkonen Tesfaye - erano stati paparazzati a Los Angeles da soli, nel ristorante italiano Giorgio Baldi, lo stesso dove sono stati sorpresi ancora una volta nelle scorse ore.

Il sospetto che tra i due ci sia molto più di una semplice amicizia cresce, allora, sostenuto dalle indiscrezioni che raccontano di come la coppia si sia intrattenuta nel privè per una cena intima durata due ore. I diretti interessati, tuttavia, tengono le bocche cucite, concedendo alle cronache rosa l’unico dettaglio di lasciarsi fotografare l’uno accanto all’altra, anche se distanti e senza atteggiamenti equivoci: un passo avanti se si considera che lo scorso giugno preferirono uscire separatamente dal locale in cui erano stati insieme tutta la sera.

Il gossip su Angelina Jolie e The Weeknd

Secondo quanto riportato da alcuni tabloid americani, nel loro primo incontro Angelina Jolie e The Weeknd non erano soli: in quell’occasione lei aveva portato con sé il figlio 17enne Pax, grande fan di The Weeknd che, tuttavia, “non ha mai nascosto di avere un’enorme cotta per lei e nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro”, sostiene qualcuno.

Di certo c’è che l’attrice e il cantante hanno molti punti in comune. Il cantante canadese infatti è di origini etiopi, proprio come la figlia sedicenne dell'attrice Zahara Marley. Entrambi, inoltre, sono poi molto impegnati nel sociale e di recente The Weeknd ha annunciato che donerà un milione di dollari proprio all'Etiopia, Paese in gravissime difficoltà economiche e sociali.

Ultimo dettaglio, ma non meno importante, è che Angelina dopo la rottura con Brad Pitt nel 2016, non ha più avuto alcun legame ufficiale, proprio come The Weeknd, sentimentalmente libero da quando nel 2019 è finita la relazione tira e molla con Bella Hadid.