Anna Falchi, la convivenza con il compagno dopo 10 anni: "Convinti dal lockdown, abbiamo sofferto di solitudine"

"Da poco è iniziata la convivenza con il mio compagno, dopo dieci anni di rodaggio". Anna Falchi ci ha pensato a lungo prima di fare un passo così importante con Andrea Ruggieri, al quale è legata dal 2012. L'attrice e conduttrice, che da settembre sarà al timone de 'I Fatti Vostri' su Rai 2, ha fatto sapere ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio 2: "Sta andando benissimo, siamo entrambi molto impegnati, siamo molto liberi e indipendenti".

Una decisione arrivata nell'ultimo anno segnato dalla pandemia: "Il lockdown ci ha costretto a stare forzatamente lontani, è stata una bella prova. Abbiamo sofferto di solitudine, mancanze, abbiamo pensato non dovesse succedere più. Adesso è bello incontrarsi a casa".

La sorpresa del compagno

Parlando di follie d'amore, Anna Falchi non può non ripensare agli inizi della sua storia con Andrea: "La mia bambina aveva solo 4 mesi (Alyssa, nata dalla relazione con l'imprenditore Denny montesi). Andai a fare un film in Bulgaria, stavo lì da sola, soffrivo moltissimo di cervicale e lui era in grado di farmi dei massaggini particolari e mi dava incredibilmente sollievo - ha spiegato - Dovetti partire per lavorare, un giorno tornando dal set, arrivando in albergo, trovai un bigliettino scritto da lui, con la pomata che usava per farmi i massaggi. Quando ho chiamato l'ascensore l'ho trovato dentro l'ascensore. Era venuto a trovarmi, facendomi una bellissima sorpresa".

La conduzione de 'I Fatti Vostri'

A breve inizierà 'Uno Weekend', ma la vera grande avventura partirà a settembre con 'I Fatti Vostri'. Anna Falchi condurrà il programma di Michele Guardì insieme a Salvo Sottile: "Un colpo di scena, lo riassumo così - ha rivelato - Dopo tanti anni che vi siete fatti i fatti miei, ora sarò io a farmi i fatti vostri. Io sono vivace, esuberante, faccio questo lavoro come facessi qualunque altro lavoro, con professionalità, passione, voglia di intrattenere con leggerezza ed eleganza, in questa nuova sfida con Salvo Sottile, grandissimo professionista, ed io sono una sua grandissima fan. Sono molto felice di poter lavorare con lui".