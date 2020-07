Anna Falchi va a convivere con il fidanzato, ma niente matrimonio: “Può essere un vincolo pesante”

“Andrò a convivere solo dopo le nozze”, aveva dichiarato tempo fa Anna Falchi in riferimento al legame con il fidanzato Andrea Ruggieri. Oggi, però, la conduttrice del programma di Rai1 ‘C’è tempo per…’ ha cambiato idea e si è detta pronta alla convivenza con il compagno dopo nove anni insieme, anche senza matrimonio, ufficialità di cui non sente la necessità alla luce di una collaudata sintonia di coppia.

“Non c'è bisogno per forza del matrimonio, che anzi può risultare un vincolo pesante. Oggi preferisco la spontaneità di un rapporto cresciuto nel tempo, se le cose ingranano, dopo tanti anni che uno sta insieme, non serve cambiare gli equilibri. Le nozze potrebbero addirittura rovinare", ha spiegato in un’intervista a Novella 2000 la ex modella che si è addentrata nei dettagli di un’unione che procede a gonfie vele: “Il nostro bello è che siamo arrivati a festeggiare nove anni e abbiamo ancora il brio delle coppie giovani, non abbiamo bruciato le tappe. Ci siamo goduti il fidanzamento, ora dobbiamo raccogliere i frutti di questo amore, sempre in crescita”.

Chi è Andrea Ruggier, il fidanzato di Anna Falchi

Andrea Ruggieri è un giornalista, autore televisivo e deputato di Forza Italia. E’ nipote di Bruno Vespa e proprio la parentela con il conduttore di ‘Porta a Porta’ è stata provvidenziale per l’incontro con Anna Falchi. “Ci siamo conosciuti attraverso la radio: lavoravo a Rtl a Onorevole Dj con Pierluigi Diaco che quell'anno, era il 2010, fece Unomattina Estate e in radio fu sostituito da Federico Vespa, figlio di Bruno”, ha raccontato proposito della prima volta che ha conosciuto l’attuale fidanzato: “Una sera venne il cugino di Federico, appunto Andrea Ruggieri. Ci siamo conosciuti così. Ognuno aveva la sua vita, io ero incinta. Poi ci siamo rivisti a cena da amici comuni, col tempo è nata un'amicizia, poi altro…”.

Prima della relazione con Andrea Ruggieri, Anna Falchi è stata legata all'imprenditore romagnolo Denny Montesi, da cui ha avuto una figlia, Alyssa. Nel 2005 si è sposata con l'imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, dal quale si è separata un anno dopo.