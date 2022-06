Anna Pettinelli torna single, è finita con Stefano Macchi

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati. La conduttrice aveva già parlato di una brutta crisi di coppia, lo scorso aprile a Verissimo, lasciando intendere che i margini di recupero fossero davvero pochi. "E' una storia molto lunga. Non va per niente, poi ti racconterò" aveva risposto a Silvia Toffanin che voleva sapere come andava la sua relazione.

Ieri sera, ospite del programma di Maurizio Costanzo su Rai1, S'è fatta notte, la prof. di Amici ha ufficializzato la rottura: "Stefano non è più mio marito. Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando a un certo punto è arrivata notte ho detto 'ho voglia di sole'. E s'era fatta notte". Una decisione inevitabile per entrambi, dunque, che Anna Pettinelli sta metabolizzando piano piano, provando a voltare pagina. La storia con Macchi andava avanti dal 2014 e fin da subito fece scalpore la loro differenza d'età (oggi lei ha 65 anni, lui 47). Nel 2019 parteciparono a Temptation Island Vip, facendosi conoscere meglio come coppia al grande pubblico, e riuscendo a restare insieme nonostante una piccola debolezza di lui nei confronti di una tentatrice che scatenò la gelosia della conduttrice radiofonica. Dopo 6 anni, però, il loro amore è arrivato al capolinea.

Chi è Stefano Macchi

Nato a Monza nel 1975, Stefano Macchi è un doppiatore affermato sia in Italia che nell'Europa dell'Est, grazie alla sua conoscenza della lingua croata. Tra i film e i telefilm a cui ha prestato la propria voce American Sniper, Ghost Rider - Spirito di vendetta, Il Trono di Spade, Grimm, Covert Affairs. Negli anni lavora anche come attore in fiction e film come Don Matteo, Un Posto al Sole, ti presento un amico di Carlo Vanzina. E' la voce ufficiale dei Bancomat Unicredit.