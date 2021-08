Anna Safroncik presenta il suo fidanzato: "Nascosti per molto, ma da ieri paparazzati"

Anna Safroncik esce alla scoperto con il fidanzato, confermando sui social le voci che da tempo la indicavano come felice accanto ad un uomo fino ad ora rimasto nell’ombra. "Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati.. E così… vi presento Gió", comunica l’attrice ai suoi follower in un messaggio social, scritto a corredo di una rassegna di foto che raccontano senza ombra di malintesi di un legame decisamente passionale, catturato dagli obiettivi fotografici nel mare di Mikonos.

Ma chi è il fidanzato di Anna Safroncik? Si tratterebbe del deejay Tommaso Cicchinelli con cui l’attrice ha già avuto una relazione dal 2016 al 2018. Il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto nel 2020 ma non è mai stato confermato: l’anno scorso, infatti, l’attrice, si limitò a dire di essere felicemente fidanzata per smentire le voci di un presunto flirt con Ignazio Moser erroneamente attribuitole.

"Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente" si legge sul settimanale Vero che ha immortalato la coppia innamoratissima nel mare della Grecia: "I due non si staccano un attimo (…) E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa complicità e una passione genuina che dura ormai da anni". Parole adesso confermate proprio dalla stessa Safroncik che ha postato le foto del servizio che documenta la sua relazione.