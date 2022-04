Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. La notizia arriva dall'account Instagram del settimanale Chi secondo cui i due, che facevano copppia da circa un anno, non starebbero più insieme. La notizia non è stata commentata dai diretti interessati che poco meno di un mese fa avevano ufficializzato il loro rapporto con due foto esaustive della loro felicità.

"Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo", avevano scritto entrambi sui rispettivi profili Instagram che adesso però non hanno più traccia del dettaglio: quel post, infatti, oggi risulta inesistente, segno probabile della fine della loro relazione.

La storia d'amore tra Livio Cori e Anna Tatangelo

La cantante di Sora e l'artista napoletano avevano cominciato a frequentarsi tempo fa, dopo la conclusione definitiva della relazione di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, padre del figlio Andrea.

"E' una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po': quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E' una luce che ci voleva nella mia vita" aveva detto Anna parlando del compagno che spiegava di aver atteso un po' nel presentarlo al figlio 12enne affiché forse certa della stabilità del legame.

I due non vivevano insieme: mentre Cori aveva scelto di continuare a risiedere a Napoli, Tatangelo era rimasta a Roma insieme al suo bambino: "Stiamo assieme quando possiamo - raccontava - da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L'impegno c'è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so". Ora la notizia della presunta fine della loro relazione.