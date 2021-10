Antonino scrive a Belen: la dedica dopo le voci di crisi

Belen e Antonino tornano a mostrarsi insieme sui social. Dopo giorni in cui le voci su una presunta crisi di coppia si sono rincorse senza trovare smentite, la showgirl e il compagno sono apparsi di nuovo sorridenti l’uno accanto all’altra, durante una serata trascorsa con amici e condivisa tra le storie Instagram dell’ex hairstylist. Se maretta c’è stata, dunque, (e, visto il tenore dell’ultimo messaggio di Belen, pare proprio di sì) si direbbe sia rientrata del tutto, anche alla luce del pensiero di Antonino che risuona come una dedica alla compagna, ritratta di spalle mentre tiene in braccio la loro figlia Luna Marì.

"Anche se prendessi un ergastolo/Sto con te/Finché non mi seppelliscono/Sto con te/Voglio viver sempre il brivido/Di star con te" i versi presi in prestito dal brano di Blanco e indirizzati alla donna della sua vita che, dalla sua pagina social, ha taggato Antonino nello stesso scatto da lui condiviso. Pace fatta, allora: la crisi pare superata.

Le voci di crisi e il messaggio di Belen

La foto postata da Antonino è la prima che lo mostra accanto alla compagna dopo diversi giorni e che mette la parola fine alle voci che li volevano in crisi. "Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia", aveva scritto Belen alimentando le indiscrezioni sul momento delicato affrontato con il compagno: "Con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare". Ora le immagini che mostrano di nuovo insieme Belen e Antonino e che confermano la fine della tempesta.