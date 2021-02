Antonino pazzo d'amore per Belen: "Scopro di non aver mai vissuto fino ad ora"

Sono radiosi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Un amore lampo il loro, nato la scorsa estate e già pronto a mettere radici con l'arrivo di un bebè. La showgirl ha annunciato di essere incinta qualche giorno fa e da allora, sui social, le dichiarazioni d'amore tra i due piccioncini sono all'ordine del giorno.

Per l'hairstylist è il primo figlio e non sta nella pelle. La sua dedica a Belen la sera di San Valentino è da pelle d'oca: "Vieni qui, ti spiego com'è stare tra le tue braccia, riusciresti ad innamorarti di te stessa - scrive accanto a una foto di loro che si baciano, in bianco e nero, come nei più classici dei film romantici - Meriti il mio tempo, i miei pensieri, le mie lacrime i miei sorrisi. Ed io che mi perdo nei miei mondi, scopro di non aver mai vissuto fino ad ora. Meriti un posto , 'il posto' in prima fila, in ogni notte, in ogni mattina... Sei il mio unico desiderio, avverato . TI AMO MUÑECA". "Non voglio svegliarmi" risponde la showgirl argentina, immersa da mesi in questo sogno d'amore che mai avrebbe pensato di rivivere dopo la separazione da Stefano De Martino. La loro favola fa sognare ad occhi aperti i follower e anche qualche amico vip, come Laura Chiatti che commenta: "Siete l'amore totale".

Sotto la dedica di Antonino per Belen

Belen incinta di Antonino dopo 4 mesi di relazione

Tra Belen e Antonino è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La showgirl - oggi al quinto mese di gravidanza - è rimasta incinta dopo 4 mesi di relazione. "Lo abbiamo deciso - ha spiegato a Chi - La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo". E sulle critiche: "Sono anni che vengo giudicata e ci soffro, chiunque preferirebbe avere un complimento piuttosto che una critica pesante. Ma poi l'unico ragionamento sensato è che sono pregiudizi o giudizi che non sono mai una cosa bella, intelligente, sensata, perché chi li emette non vive con me e non sa cosa io abbia provto e che cosa mi abbia spinto a comportarmi in un certo modo".