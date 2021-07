"Antonino in ansia prima del parto": Belen pubblica le foto inedite prima della nascita di Luna Marì

Sono nel pieno della gioia per la nascita di Luna Marì, Belen e Antonino, totalmente rapiti dalla dolcezza della loro prima figlia nata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio. A una settimana di distanza dall’arrivo della piccola, adesso per la showgirl è già tempo di tornare a lavoro, seppur ancora nel pieno di un’emozione che torna ad essere rivissuta attraverso le immagini scattate in ospedale poco prima del parto e condivise sui social in queste ore.

“Lo sguardo dell’ansia di un uomo prima del parto!”, scrive la neomamma a corredo delle ultime foto postate su Instagram e risalenti alle ore trascorse in clinica. Il riferimento, naturalmente, è al compagno 26enne, ripreso ai piedi del letto prima dell’arrivo di Luna Marì, protagonista anche lei della rassegna che la mostra appena nata, avvolta in una copertina.

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità” era stato il primo commento di Antonino a poche ore dalla nascita della sua bimba, ora al centro di una vita che prevede anche qualche nottata in bianco….

Tutti pazzi per Luna Marì

Antonino e Belen sono inseparabili. Oggi la showgirl è tornata insieme a lui a Roma, dove in questi giorni sono al via le riprese di Tu si que vales, lo show televisivo di cui è conduttrice. La coppia ha trascorso l’ultimo periodo della gravidanza e i primi giorni dopo il parto sull'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, al riparo dal caos di Milano, in una villa circondata dal verde. Lì sono stati raggiunti dai famigliari: la madre dell'hairstylist, che non vedeva l'ora di coccolare la sua prima nipotina, poi Cecilia insieme al compagno Ignazio Moser e ovviamente, immancabile, la mamma di Belen. Santiago, invece, dopo aver conosciuto la sorellina, è partito per le vacanze con il papà Stefano De Martino.