Antonino Spinalbese dolce papà: ecco il primo regalo per la figlia Luna Marì

Il compagno di Belen ha condiviso con i follower un tenero oggetto pensato per la figlia che sta per nascere

Ancora una manciata di giorni e poi finalmente Belen e Antonino Spinalbese potranno tenere tra le loro braccia la piccola Luna. Sui social la coppia sta condividendo con i follower l’ultimo periodo della dolce attesa, trascorsa in una incantevole villa sull’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, dotata di un grande giardino con una splendida piscina. Ora il parto è davvero vicino: "Sto per esplodere", raccontava Belen qualche giorno fa, spiegando che Santiago, il primo figlio nato dalla relazione con Stefano De Martino, è nato più o meno nella stessa fase della gravidanza.

E la showgirl è al settimo cielo esattamente come il compagno che, a 26 anni, diventa papà per la prima volta. Per l’ex hairstylist l’emozione della paternità è tanta e ora che manca davvero poco all’arrivo della sua bimba, sui social ha condiviso un regalo pensato proprio per lei: una tenerissima targa in legno con il nome di Luna Mari dipinto sopra, oggetto che molto probabilmente segnerà la cameretta pensata per la neonata.

Antonino Spinalbese: "Belen mi ha rubato cuore e mente"

"Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente", ha confidato tempo fa Antonino parlando della compagna grazie alla quale ha trovato il coraggio di lasciare il lavoro da parrucchiere che da tempo non lo soddisfaceva più e di iniziare a coltivare la sua passione per fotografia e il disegno, apripista per nuovi progetti lavorativi. Ciò che spera adesso è che Luna Mari prenda un po’ del suo carattere e il volto della sua mamma, a cui di recente ha anche dedicato un tatuaggio come simbolo del suo immenso amore.