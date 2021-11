"Sei felice?", Antonino (in crisi con Belen) risponde ai follower

In una piovosa domenica autunnale, Antonino Spinalbese è uscito a fare shopping per la figlia Luna Marì. Senza Belen, come accade da settimane. La crisi della coppia è ormai conclamata e anche se non c'è ancora stata nessuna dichiarazione ufficiale, i diretti interessati continuano a lasciare indizi social sempre più schiaccianti sul loro allontanamento.

Mentre Belen si immortala da sola nella vasca da bagno, riflettendo sul fatto che "non si può avere tutto", Antonino, imprigionato nel traffico, per ammazzare la noia si offre di rispondere ai follower. A chi gli chiede se è felice, replica con diplomazia: "Essendo una persona lunatica non è facilissimo rispondere sinceramente. Potrei essere felice e tra cinque minuti non esserlo più". La bomba arriva poco dopo. "Qual è la tua canzone preferita in questo momento?" e Antonino non ci pensa un attimo: "Come nelle canzoni, di Coez". Il brano parla di una storia d'amore finita ma indimenticabile per tutti i momenti intensi vissuti, e se l'hairstylist ci si rispecchia diventa ancora più semplice, a questo punto, fare uno più uno. Rimpianti? Anche qui Antonino va dritto al punto: "Se dovessi avere un rimpianto dovrei cambiare qualcosina che poi in futuro cambierà o magari stravolgerà tutto, no? Col senno di poi no, non cambierei nulla della mia vita e non rimpiango nulla".

"Sembrava tutto così complicato"

Spinalbese si apre anche sulla paternità. "Cosa ti ha stupito di più del diventare papà" vuole sapere qualcuno. La sincerità di Antonino è spiazzante: "Mi ha stupito il fatto che tutto sembrava così complicato: il futuro, le incertezze, le insicurezze. Poi guardi lei e passa tutto". Infine, sugli occhi azzurri della figlia, usa un 'noi' quasi nostalgico: "Non lo sappiamo da chi li ha ripresi. Mia madre mi ha detto che la mamma di mio padre aveva gli occhi azzurri, quindi potrebbe essere per quello".

Belen e Antonino: dal primo incontro all'aborto. Poi la crisi

Ad appena cinque mesi dalla nascita della bambina, Belen e Antonino sarebbero in crisi. Tanti gli indizi che confermano i sospetti in giro da settimane: dalla mancanza di lui al compleanno del papà di lei, fino ai mancati scatti di coppia online. Se la storia fosse davvero finita, si sarebbe accesa e spenta in tempi record: il primo incontro la scorsa estate, poi il dramma dell'aborto, la gravidanza di Luna Marì e la nascita della piccolina all'Isola di Albarella, in provincia di Rovigo. Una gioia incontenibile messa alle strette - pare - da una crisi che non lascia scampo

Il post pubblicato da Belen e il video di Antonino