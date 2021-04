Andrea Di Carlo torna da Arisa: Pasqua insieme dalla famiglia di lei

Andrea Di Carlo è tornato sui suoi passi ed è partito alla riconquista di Arisa. Dopo averla mollata, un paio di settimane fa, il manager ci ha ripensato e a quanto pare ha trovato terreno fertile.

L'altra sera i due erano di nuovo insieme e hanno passato la notte a casa di lui, che ha condiviso sui social una foto della cantante, nel letto, girata di spalle, scrivendo: "Quando siete felici, fateci caso". Un fugace incontro fra ex? In realtà sembra un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che oggi Di Carlo ha condiviso tra le storie Instagram una bella cartolina da Pignola, il paese di Arisa - in Basilicata - dove vive la famiglia della cantante. "E ritorno da te, dal silenzio che è in me" scrive il manager innamorato - citando una canzone di Laura Pausini - felice di trascorrere la Pasqua con la sua dolce metà, suoceri e cognata. Il momento perfetto per cominciare a (ri)organizzare il matrimonio...

I post pubblicati da Andrea Di Carlo