Arisa e Vito Coppola è ancora amore: la confessione

Fidanzati, separati, poi di nuovo insieme, poi di nuovo lontani. Nessuno ha ben capito cosa stia succendo tra Vito Coppola e Arisa dopo la vittoria di Ballando con le Stelle. La passione tra di loro è scoppiata tra una salsa e una baciata e sembrava destinata a evolversi sempre di più. Poi qualcosa è andato non secondo i piani, prima la confessione sui social della rottura, poi il pianto a Citofonare Rai2 e infine l'appassionato bacio nel videoclip della canzone Cuore. Che tra i due ci sia qualcosa di non detto ormai è palese e proprio Vito in un'intervista a Novella 2000 spiega come stanno le cose.

Arisa e Vito Coppola stanno insieme?

La cantautrice continua a sottolineare l'ottimo feeling che c'è con il ballerino, ma Coppola ha invece dichiarato altro, spingendosi verso quella che sembra una dichiarazione d'amore: "Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo".

I baci nel videoclip di Cuore sono veri, anche se non c'era bisogno che lo spiegasse Coppola, e sono il frutto della spontaneità: "Siamo molto spontanei e quello che ci sentiamo di fare, facciamo".

"Il nostro non è un rapporto comune", ha aggiunto Vito che ha anche spiegato che sono sempre pronti ad andarsi a trovare. Lui ogni volta che va a Milano va a trovare Arisa e lei quando è a Roma per il Cantante Mascherato va sempre da lui. Che sia il preambolo di una relazione vera e propria?