Arisa, è finita con Vito Coppola: "Passerà come l'influenza, ci siamo dati tanto"

Di ufficiale non c'era niente, ma rispondendo alla domanda di un fan su Instagram Arisa ha confermato la relazione con Vito Coppola. Già finita. La cantante e il suo maestro di ballo a Ballando con le stelle si sono avvicinati giorno dopo giorno nel corso del programma, fino a lasciarsi travolgere dalla passione.

Sempre molto riservati sul loro legame (lui più di lei), i due erano stati beccati insieme a Napoli, qualche giorno dopo Natale, durante un weekend romantico. Così, proprio quando sembrava mancare davvero poco all'ufficializzazione di questa nuova coppia, la cantante gela tutti con le sue ultime dichiarazioni social. "Ma con Vito?" chiede un follower, e lei risponde con la sincerità che la contraddistingue: "Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l'influenza. L'amore romantico è solo ua parte dell'amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede".

Arisa lascia intendere che il sentimento non era poi tanto ricambiato, ma assicura di stare bene: "Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto". Infine l'appello, prima di voltare definitivamente pagina: "Per favore non chiedetegli più di me".

Arisa risponde a un follower su Instagram