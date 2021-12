Arisa e Vito Coppola, l'intesa è alle stelle: le foto che confermano la passione

Galeotto fu Ballando con le stelle: Arisa e Vito Coppola non solo hanno vinto l'edizione 2021 del programma ma hanno anche trovato l'amore.

Sia durante il programma di Rai1 che dopo sono state molte le voci sul loro rapporto, ma a quanto pare dopo i baci rubati in diretta tv sarebbero passati a quelli veri nella vita reale. Le domande rivolte ai due sono state tante, e sono arrivate da più campane, ma le risposte sono sempre state vaghe, si sa però che le parole le porta via il vento mentre i gesti, in questo caso le foto, rimangono.

Arisa e Vito è amore

Vito e Arisa sono in vacanza insieme a Napoli, dopo le foto in auto e al ristorante con alcuni amici ecco la prova inconfutabile che i due stanno insieme: hanno dormito nella stessa camera d'hotel. Nessuna foto esplicita ma è chiaro dalle storie che hanno condiviso i due su Instagram: stessa vista, parlano da appena svegli e quando parlano si esprimono al plurale. Due più due in matematica fa quattro e così possiamo affermare che la gita a Napoli altro non è che una fuga d'amore. Il prossimo passo sarà il Capodanno insieme?

In una delle storie di Vito lui invita Arisa a dire ciao e la cantante, ancora con la voce assonnata, risponde "Ciao". Nelle storie di Arisa invece, dopo aver inquadrato il panorama di cui gode la camera, sposta l'obiettivo sul "bell'ometto che c'è qui" ovvero Coppola che dalla camera si avvicina a lei che si trova sul balcone.

Le storie di Arisa su Instagram