Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver divorziano a dieci anni dallo scandalo del "figlio segreto"

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver hanno divorziato ufficialmente a dieci anni dalla separazione avvenuta a causa di "differenze inconciliabili". Secondo fonti del tribunale che hanno confermato la notizia a Fox News, il divorzio è stato finalizzato da un giudice privato nominato il 10 novembre e firmato martedì 28 dicembre.

Lo scandalo del figlio segreto

Maria Shriver, 66 anni, ha chiesto il divorzio dal 74enne Arnold Schwarzenegger nel luglio 2011, dopo che è emerso che il marito aveva segretamente avuto un figlio con la governante Mildred Baena nel 1996. L'attore e politico ha mantenuto negli anni una relazione con il figlio Joseph, ora 25enne, e ha scritto della relazione extraconiugale e del bambino nel suo libro di memorie 'Total Recall: My Unbelievably True Life Story'. Nonostante la rottura, Schwarzenegger e Shriver hanno mantenuto un'amicizia e sono riusciti a condividere le vacanze in famiglia e a festeggiare insieme il 73° compleanno di lui, nel 2020. La coppia ha quattro figli: due maschi, Patrick e Christopher e due femmine, Christina e Katherine.

Dopo essersi dimesso da governatore della California, nel 2011, Schwarzy ammise il tradimento e le sue responsabilità. "Dopo aver lasciato l'ufficio del governatore ho parlato a mia moglie di questo evento, avvenuto più di dieci anni fa. Capisco e merito i sentimenti di rabbia e delusione dei miei amici e della mia famiglia. Non ci sono scuse e mi assumo la piena responsabilità per il dolore che ho causato", affermò. Poi in una intervista con Howard Stern, nel 2015, l'attore elogiò Joseph e parlò della sua posizione difficile. "È fantastico - disse - comprende perfettamente la situazione, quindi tutto ha funzionato. È una situazione molto difficile per lui. È una situazione molto difficile per i miei figli. Una situazione molto difficile per la mia famiglia. È stata dura per tutti. Ma è successo e ora dobbiamo capirlo, giusto?".

Nel 2019, Schwarzenegger ha presenziato alla laurea di Joseph insieme alla mamma del ragazzo, Mildred Baena. Il ragazzo si è laureato alla Pepperdine University di Los Angeles. Condividendo la notizia sul suo account Twitter, l'attore scrisse: "Congratulazioni Joseph! Quattro anni di duro lavoro studiando economia alla Pepperdine e oggi è il tuo grande giorno! Ti sei guadagnato tutti i festeggiamenti e sono così orgoglioso di te".