Barbara d’Urso e l’inedita foto con gli uomini della sua vita (che fa il pieno di like)

Barbara d’Urso interrompe la personale liturgia social che fa di foto posate l’essenza della condivisione per partecipare i follower di un ricordo lontano, ma comunque presente ancora oggi nella sua vita. La conduttrice apre così il cassetto della memoria per presentare gli uomini della sua vita, le quattro persone che hanno rappresentato e sempre rappresenteranno una parte fondamentale dei suoi affetti più cari: il padre Rodolfo, l’ex marito Mauro Berardi e i suoi due figli, Gianmauro ed Emanuele, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988.

"Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi", esordisce d’Urso a corredo dello scatto che li ritrae tutti insieme nei primi anni Novanta: "Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…".

Immediata la reazione di amici e fan che con entusuasmo hanno commentato lo scatto privato di una nostalgica Barbarella: "Quanta vita nei ricordi", scrive Guenda Goria; "Bellissima immagine piena d’amore, quello vero" aggiunge Patrizia Pellegrino, mentre Rita Dalla Chiesa e Giovanni Ciacci si aggiungono a coloro che affidano a un cuore il simbolo di un dolce apprezzamento.

Barbara d’Urso è single?

Se noto è il passato sentimentale di Barbara d’Urso, decisamente avvolto in un mistero che non contempla conferme è il suo presente. Da anni la conduttrice si dice fieramente single nonostante dubbi e paparazzate che vanno nella direzione opposta. Di recente si rincorre la voce che il suo cuore sia finalmente tornato a battere per Francesco Zangrillo, assicuratore, di recente al centro del gossip perché accostato a Elisabetta Gregoraci (ma lui ha smentito, mentre non l’ha fatto con le voci sulla d’Urso). I due sono stati anche sorpresi dopo una cena al ristorante per festeggiare il compleanno della conduttrice, con l’auto di Zangrillo notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto Domenica Live.

Nei mesi scorsi, e più precisamente a febbraio, si parlò di Francesco come di un flirt di d'Urso, single dal divorzio del 2008 dal ballerino Michele Carfora. Le indiscrezioni volevano la conduttrice napoletana "innamoratissima" e fidanzata "da due mesi" con l'uomo dopo alcune settimane trascorse nella villa a Capalbio di lei. Nel corso del tempo, i rumors non hanno trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati.