Barù sbotta contro i fan dei Jerù: "Ne ho le pall* piene!”

Durante il Grande Fratello Vip Bar Gaetani e Jessica Selassié hanno fatto sognare i telespettatori grazie alla loro particolare intesa. Un flirt speciale che ha visto creare un vero e proprio fandom della coppia, ribattezzatosi: ?Jerù?, un gruppo di supporter che sperava che quella complicità diventasse una love story. Eppure le cose sono andate diversamente, il nobile e la principessa sono rimasti solo amici. ?Vorrei mettere fine a una storia che non è mai esistita?, aveva commentato il toscano a Verissimo mettendo a tacere i gossip. A distanza di mesi dalla conclusione del reality Jessica e Barù continuano le loro vite separati, sembrerebbe addirittura che il nipote di Costantino Della Gherardesca abbia trovato l'amore con la modella Ludovica Perissinotto.

La lettera su Instagram

Eppure ciò nonostante le speranze dei Jerù non si placano. Qualche giorno fa in una pagina Instagram è comparsa una lunga lettera indirizzata agli ex gieffini nella quale vengono invitati a ricongiungersi: ?Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate? si legge nella missiva condivisa sui social che non è passato inosservato agli occhi di Barù che, esasperato della situazione, ha inveito contro i fan: ?Ma chi vi conosce, ma che due cog**oni, lasciatemi in pace? ha scritto, prima di continuare il suo sfogo attraverso alcune Instagram stories in cui ha risposto alle domande dei followers.

La stoccata a Jessica Selassié

Ancora una volta la maggior parte della curiosità degli utenti è stata rivolta alla relazione di Barù con Jessica Selassié. Un argomento che ha nuovamente indispettito Gaetani, che ha ammesso di volere una relazione seria, ma a causa dei gossip e delle indiscrezioni sul suo conto non si sente del tutto libero di farlo: ?Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a?, ha commentato. E ad una domanda precisa, ovvero ?Come vivi che ogni minima cosa che fai viene collegata a una che non frequenti??, Barù ha chiosato stizzito: ?Tipo che ne ho le palle piene?? Un chiaro riferimento a Jessica Selassié che una volta per tutte dovrebbe mettere a tacere le speranze degli ostinati supporter della coppia.