Bebe Vio innamorata? Le foto del romantico incontro con un ragazzo misterioso

Bebe Vio è molto gelosa della sua privacy, raramente è coinvolta in gossip o paparazzate, ma il settimanale Chi è riuscito a fotografarla in dolce compagnia. La campionessa Paralimpica di fioretto sui social è molto attiva, ma presta anche molta attenzione ai contenuti che condivide e quindi le foto pubblicate dal settimanale incuriosiscono particolarmente.

In un locale della movida romana, in zona Ponte Milvio, Bebe è stata fotografata ad un tavolo con un ragazzo misterioso. L'intesa tra i due era ben evidente, si sono scambiati sguardi, hanno parlato molto e lui le ha preso le mani come solo un fidanzato fa. Dopo circa un'ora trascorsa insieme si sono probabilmente accorti dei paparazzi, o forse qualcuno li ha avvertiti e così hanno raggiunto gli amici e hanno quasi fatto finta di non conoscersi.

Chi è il "fidanzato" della campionessa?

Di sicuro non è Giorgio Avola, lo schermidore che circa due anni fa era stato indicato come suo flirt, mai confermato, e neanche l'accompagnatore con cui era andata a vedere la partita Roma-Salerinitana. Insomma Bebe è sempre molto attenta e riservata, ma queste foto potrebbero spingerla a presentare ai suoi fan il ragazzo che le scalda il cuore.

Foto dal settimanale Chi