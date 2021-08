Belen e Antonino festeggiano un anno d’amore, sui social il ricordo di quella magica sera: "365 giorni fa"

La coppia si è ritrovata in un'atmosfera da sogno pensata per festeggiare quel primo incontro di cui Antonino conserva un ricordo indelebile

Primo anniversario per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: esattamente il 4 agosto di un anno fa, la showgirl e l’allora hairstylist iniziarono a condividere le loro vite, oggi impreziosite dalla nascita della figlia Luna Marì che dell’amore nato in quella sera d’estate è il tenero frutto. Una ricorrenza così importante non poteva certo passare inosservata per la coppia innamorata come e più di allora, che sui social ha mostrato alcuni momenti della romantica cena organizzata per l’occasione, ma non solo.

Tra le storie Instagram, infatti, Antonino ha anche postato il ricordo di quel giorno, simbolo indelebile dell’incontro con la donna che avrebbe stravolto magnificamente la sua esistenza: “365 giorni fa” è l’esaustiva didascalia scritta sulla foto che mostra il segno delle labbra di Belen, lasciato impresso sulla camicia bianca che lui indossava allora e che ancora conserva ancora intatto. “Io te e lei”, aggiunge poi descrivendo l’immagine che li ritrae con la figlia di pochi giorni al tramonto, poco prima di una cena perfetta.

Belen e Antonino stanno trascorrendo ad Albarella le loro vacanze in famiglia, ma per l’anniversario si sono ritagliati il tempo per una serata romantica dedicata solo a loro due: cena a base di ostriche e pesce crudo, luci pensate per ricreare la giusta atmosfera e per fine serata un lettone personalizzato sotto un cielo di stelle.