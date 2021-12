Belen e Antonino, la crisi è totale: l'incontro "freddissimo" raccontato dai paparazzi

"Noi due non ci siamo mai lasciati" assicurava qualche settimana fa Belen a un fotografo, mostrandosi accanto al padre di sua figlia Luna Marì durante una passeggiata. Poi, però, i fatti hanno raccontato altro, perché (foto per il magazine a parte) i due non sono mai più apparsi insieme sui social, mezzo utilizzatissimo dalla showgirl come specchio di autenticità e di condivisione della sua vita quotidiana.

Le voci raccontano di una crisi di coppia iniziata poco dopo la nascita della figlia e mai rientrata che sarebbe in corso ancora adesso che il Natale è alle porte. E a supporto di quella che pare una rottura definitiva arrivano adesso le foto pubblicate dal settimanale Oggi, dove il momento dell’incontro tra Belen e il compagno (o ex?) è descritto come freddo e in totale assenza di gesti di tenerezza.

L’incontro freddissimo tra Belen e Antonino

Il magazine racconta che Belen ha aspettato Antonino in un bar di Milano per affidarle la figlia Luna Marì. Tra loro nessuna dolcezza, niente che possa far pensare a un sentimento ancora vivo. Dopo le coccole riservate alla piccola, i due si sono separati senza un bacio o una carezza, segno che la coppia ormai sia ormai distante, emotivamente e non solo: lui è tornato nella sua casa di Milano da tempo, lei vive con il figlio Santiago di 8 anni nato dalla storia con Stefano De Martino. A weekend alternati, quando non vede la figlia Luna Marì, Antonino torna dalla sua famiglia in Liguria.

Del tutto sconosciuti restano ancora i motivi che avrebbero spinto la coppia a dirsi addio in modo così repentino, a pochi mesi dalla nascita della loro bambina: prima si è parlato di una scappatella di lui, poi sono arrivate le foto di lei con Michele Morrone, ma mai nessuno dei due ha voluto fino ad ora aggiungere nulla alla delicata situazione di coppia che ormai pare essere al capolinea.

(Sotto le foto pubblicate dal settimanale Oggi)