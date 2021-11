Belen e Antonino in crisi: "Lui ha raggiunto la sua famiglia dopo un acceso confronto"

Le voci sulla crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si erano rincorse sui social spinte dall’assenza di smentite da parte dei diretti interessati. Niente più foto romantiche, nessun accenno l’uno all’altra nei rispettivi account social, inesistenti le storie Instagram che avevano sempre mostrato brevi scorci di una quotidianità scandita dalla gioia di crescere insieme la figlia Luna Marì, nata appena tre mesi fa. Poi l’enigmatico messaggio della showgirl: "Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha piu paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia", aveva scritto sui social, lasciando immaginare la conclusione di una storia che però ha avuto il suo lieto fine.

Oggi è il settimanale Chi a sondare i motivi dell’allontanamento breve, ma chiacchieratissimo, tra Belen e Antonino. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha fotografato la coppia per le vie di Milano insieme a Luna Marì premurosamente portata a passeggio nella carrozzina e a Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Il sereno sembra finalmente tornato nella vita dei due che, in effetti, pare abbiano davvero affrontato la prima vera maretta della loro storia, iniziata poco più di un anno fa.

Perché Belen e Antonino sono andati in crisi

A scatenare un allontanamento anche fisico tra Belen e Antonino pare sia stato un acceso confronto tra i due che ha indotto il modello e fotografo a lasciare Milano e partire in direzione La Spezia per raggiungere la propria famiglia di origine. La showgirl è rimasta a casa in compagnia della figlia e di un’amica. Un distacco dovuto a un periodo complicato, dunque, dettato da qualche incomprensione che adesso però è stata superata nel nome di quell’amore travolgente vissuto pienamente in pochi mesi.

"Antonino è stato paziente perché sono rimasta incinta presto, ci siamo goduti cinque mesi come coppia, mi conosce più da incinta che da non inciunta" raccontava Belen; "I figli ti cambiano… Ora è più matura, ho dovuto conoscerla di nuovo" confidava lui a poche settimane dalla nascita della bimba. Insomma, il sentimento che lega entrambi c'è, resta ed è innegabile, ed evidentemente la crisi che ha indotto a separarsi per pochissimo tempo è solo parte di un 'momento no' che adesso, foto alla mano, è alle spalle.