Belen e Antonino in crisi? Il post social della showgirl scatena i follower

Davvero Belen e Antonino sono in crisi? Abituati a comparire spesso insieme sui social, da qualche tempo la showgirl e il compagno non condividono i momenti della loro quotidianità, arricchita dalla dolce presenza della figlia Luna Marì nata lo scorso luglio. Il dettaglio non è passato inosservato e ha già generato il sospetto che la coppia stia attraversando un momento delicato.

Ieri Belen ha trascorso la serata con il figlio Santiago: "Il mio sabato con te", ha scritto a corredo della foto che ha mostrato la mano del figlio nella sua e una serie di storie Instagram hanno raccontato il resto. "Che condizioni eh?" ha scherzato la showgirl che si è mostrata struccata mentre era sintonizzata sul programma in onda su Canale 5 da lei condotto. Accanto a lei il suo Santi. Poi il messaggio a corredo di una foto in bianco e nero: "Fuerte y frágil”, ovvero "forte e fragile", ha scritto Belen senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Il pensiero ha scatenato i commenti dei fan, molti dei quali indirizzati alla sua situazione sentimentale: "Antonino dove sta?" scrive qualcuno; "Sai sempre come rialzarti", aggiunge qualcun altro che si unisce a coloro che le consigliano di far leva sempre sull’amore verso i suoi splendidi figli.

Belen tace e lo stesso fa Antonino Spinalbese: i due, infatti, fino ad ora non hanno commentato in alcun modo le indiscrezioni che li riguardano, lasciando che le domande dei follower poste loro sui rispettivi account restino senza risposte. Il compagno della showgirl ha solo postato una foto che mostra alcuni oggetti su un tavolo e la didascalia "come una domenica". Anche per lui piovono interrogativi su lui e la compagna, destinati, almeno per ora, a restare tali.