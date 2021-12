Belen e Antonino si sono lasciati? Lei rompe il silenzio con un paparazzo: le foto che raccontano la coppia

Belen e Antonino si sono lasciati? Dopo settimane di interrogativi sospesi a dettagli sparsi sui social e mai soddisfatti da risposte dirette, ecco arrivare adesso la replica secca della showgirl. È il settimanale Chi nel numero in edicola oggi, 1° dicembre, a riportare la sua breve ma netta dichiarazione a corredo del servizio fotografico che la mostra con il compagno a passeggio per un parco di Milano. Con loro la figlia Luna Marì, nata a luglio scorso.

La famiglia è stata sorpresa sotto casa Rodriguez e, al fotografo che ha posto a Belen la fatidica domanda “Siete tornati insieme?”, la showgirl ha risposto senza esitare: “Noi due non ci siamo mai lasciati”. Il sorriso di Antonino ha quindi confermato la replica della sua dolce metà che, così, ha messo un punto ai dubbi e ai sospetti che da tempo insinuavano la fine della loro storia d’amore dopo appena tre mesi dalla nascita della piccola Luna.

Belen e Antonino, la crisi è acqua passata

Effettivamente una crisi c’è stata: per qualche tempo Belen e Antonino sono stati distanti, ma tra loro – assicura il settimanale diretto da Alfonso Signorini – non è avvenuto nulla di così irreparabile da comportare addirittura la netta rottura. Dall’improbabile flirt con Damiano dei Maneskin attribuito a lei al presunto tradimento di lui, molto si è detto di Belen e Antonino in queste settimane, ma adesso a parlare sono le foto che li mostrano di nuovo insieme, tutti dediti alla figlia frutto di un amore a prova di rumors.