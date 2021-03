Belen e Antonino pronti alle nozze? Il "botta e risposta" sui social

E' un periodo magico per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Innamorati e affiatatissimi, i due stanno per diventare genitori. In estate - a un anno dal loro fortunato incontro - arriverà Luna Marì e sono pazzi di gioia.

La nascita della bambina, però, potrebbe non essere l'unico grande evento per la coppia. C'è profumo di fiori d'arancio sui loro social, dove si sono scambiati un romantico botta e risposta che fa sognare i follower. "Mi sposeresti anche oggi?" scrive l'hairstylist accanto a una foto in cui posano insieme, e la risposta di Belen non si lascia attendere: "E anche domani". Dichiarazioni di routine che si fanno tra innamorati? A noi sembra un 'sì' a tutti gli effetti, anche se la showgirl probabilmente dovrà prima aspettare il divorzio dall'ex marito Stefano De Martino.

Chissà se ne hanno iniziato a parlare concretamente, o se addirittura staranno già organizzando la cerimonia. Intanto, tra qualche mese, arriverà la loro vera promessa eterna.

Sotto il post di Antonino Spinalbese