Belen e Antonino si sposano? Arriva l'annuncio delle romantiche intenzioni

Una relazione nata appena un anno fa che procede a gonfie vele; una figlia, Luna Marì, arrivata a conferma di un legame sempre più solido; un amore che si alimenta giorno per giorno: a Belen e ad Antonino in questo momento non manca davvero nulla, solo due fedi nuziali alle dita che potrebbero non tardare ad arrivare…

A distanza di qualche giorno dal loro primo anniversario di fidanzamento festeggiato in un’atmosfera da favola, il dubbio che la coppia abbia il matrimonio nei progetti imminenti si è insinuato in coloro che hanno notato il romantico dettaglio social: “Pronta per te e per me”, aveva scritto la showgirl a corredo di diverse foto che mettevano ben in evidenza un prezioso anello. E il romantico argomento torna adesso ad essere affrontato nella prima intervista di coppia dopo la nascita della figlia, rilasciata al settimanale Chi.

Belen e Antonino si sposano?

Nel numero del settimanale in edicola da domani, mercoledì 11 agosto, sono pubblicate le prime eccezionali immagini di Belen Rodriguez e del compagno, Antonino Spinalbese , con la loro figlia Luna Marì. “Mia figlia era nel mio destino”, spiega Belen a Chi nella sua prima intervista dopo il parto: “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”.

L’argomento matrimonio è presto affrontato dal compagno: “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni”, ha confidato: “Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”.

Un’intenzione che potrebbe presto concretizzarsi… D’altronde la reciprocità dell’amore è quanto mai evidente da parte di Belen che non ha mai nascosto il desiderio di scrivere un nuovo capitolo della sua vita accanto al padre di sua figlia.