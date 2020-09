Belen e Antonino, serata romantica sul tetto (e De Martino coccola il cane)

La prima domenica d'autunno è piena d'amore per Belen Rodriguez, che dopo la separazione - stavolta sembra proprio definitiva - da Stefano De Martino e il fugace flirt estivo con Gianmaria Antinolfi, ha ritrovato il sorriso grazie al noto hairstylist Antonino Spinalbanese.

La showgirl lo ha presentato ufficialmente sui social la settimana scorsa, durante una gita fuori porta organizzata per il suo compleanno, ma eccoli di nuovo insieme anche questo weekend. I due sono inseparabili e anche molto romantici, come si può notare dalle ultime storie pubblicate da Belù sul tetto dell'appartamento del nuovo fidanzato. Un aperitivo con vista, organizzato da Antonino in ogni minimo dettaglio, dai calici di vino poggiati su un tappeto, cuscini, qualche dolce e la musica ad accompagnare la loro serata. Belen si rilassa, sdraiata e con gli occhi chiusi, mentre Spinalbanese la riprende estasiato, poi è lei a fotografarlo con gli occhi a cuoricino. Scatti da perfetti innamorati. Per cena li raggiungono gli amici Mattia Ferrari, Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci e il tête-à-tête si trasforma in un'allegra tavolata.

A pochi chilometri dal nido d'amore, invece, Stefano De Martino prosegue con la sua vita da single, alleggerita dall'arrivo di Choco, il cucciolo di Labrador che da poche settimane vive con lui nel nuovo appartamento in cui si è trasferito. Lo showman non ha occhi che per il suo cagnolino e magari è così che cerca di riattirare l'attenzione di Belen. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, con la fine dell'estate sarebbe arrivato anche l'ennesimo ripensamento di Stefano, ma stavolta il due di picche è dietro l'angolo.