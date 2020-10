Belen e Antonino innamorati a Roma: il primo bacio social

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull'amore esploso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, ecco la prova definitiva. Il bacio. La showgirl lo condivide per la prima volta sui social, tra le sue storie Instagram, in uno scatto romantico, di notte, dove le loro ombre si uniscono riflesse sul muro di un palazzo.

É solo uno dei tanti momenti romantici che la coppia sta vivendo a Roma. Belen in questi giorni è impegnata nella Capitale per le riprese di 'Tu si que vales' e si è fatta accompagnare dal fidanzato, da cui proprio non riesce a stare più lontana. Finito di lavorare, Belù è tutta per lui: cene a lume di candela, passeggiate romantiche vista Colosseo e corse con il monopattino per le vie del centro. I due sembrano dua adolescenti alle prese con il primo amore.

La storia tra Belen e Antonino

Tutto è iniziato ad agosto. Si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. "Sono molto serena - ha dichiarato nell'ultima intervista, rilasciata a Il Fatto Quotidiano, a proposito della separazione - Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all'ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all'ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato".