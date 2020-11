Lavori in corso a casa di Belen: convivenza in vista con Antonino?

Aria di novità in casa Rodriguez. Belen sta dipingendo le pareti con nuovi colori e facendo altri piccoli lavoretti nel suo appartamento di Milano, aiutata dall'ormai inseparabile Antonino Spinalbanese. Voglia di cambiamento, sicuramente, e forse anche di convivenza.

Belen ha lasciato ormai da mesi la vecchia casa in cui viveva con Stefano De Martino e sembra del tutto intenzionata a costruirsi un nido d'amore con il nuovo fidanzato, che ormai è di famiglia. Tra una pennellata e l'altra, Antonino e Belen scherzano e giocano come due giovani innamorati, davanti agli occhi di papà Gustavo Rodriguez - anche lui in casa a dirigere i lavori - e mamma Veronica, mentre Santiago vuole aiutarli, mettendoci del suo. Un quadretto che fa pensare ci siano intenzioni molto serie.

La storia tra Belen e Antonino

Tutto è iniziato ad agosto. Si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. Tra loro va a gonfie vele (tanto che la decisione di andare a vivere insieme non sarebbe così sorprendente).