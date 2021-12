Tra Belen e Antonino è crisi nera: lei monta la culla da sola e fa una dichiarazione importante

Le voci che danno per finita la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano diventare ogni giorno realtà. A conferma di questo due prove, una arriva direttamente dalla pagina Instagram di Belen, l'altra da quella di Alessandro Rosica, esperto di gossip e tvm che fu il primo - insieme a Biagio D’Anelli che adesso si trova al Gf Vip - a spifferare l'aria di crisi che avrebbe travolto Antonino e Belen.

Le prove della fine del legame tra Belu e Antonino

Partiamo dalla prima prova, nonché la più certa in quanto arriva proprio da uno dei due interessati. Belen nel periodo pre natalizio ha ricevuto molti regali, tra questi anche un set di tovagliette con ricamati sopra il suo nome e quello dei figli, di Antonino non c'era traccia, già questo sarebbe stato abbastanza. Le storie di ieri sera sono però una vera e propria conferma della fine della relazione con l'ex hair stylist: Belen ha condiviso le storie dell'amica Patrizia Griffi, "La Pettinose", (che gestisce un salone di bellezza a Milano) in cui sta montando la nuova culla per Luna Marì.

Un gesto normale, nulla di particolare, ma di solito i genitori condividono questo momento insieme, se non il montaggio almeno la scelta. Nulla di tutto ciò è successo, Belen ha scelto e ha montato la culla da sola e Griffi nelle storie si complimenta con lei perché sa fare tutto: "Che donna Belen, fa tutto, sai fare tutto! Pazzesca, sta montando il nuovo lettino alla nostra Luna". La ciliegina sulla torta arriva dopo poco, Griffi esclama "Sei una donna da sposare!" e Belen prontamente e con molta convizione risponde "No, no, ho già dato!". Insomma se questa non è aria di rottura cosa dovrebbe esserlo?

Ad avallare la tesi è stato anche Alessandro Rosica che sui social ha condiviso un post dove afferma che i due sono in "profonda crisi" e molto "vicini alla crisi totale (già sfiorata molte volte)", ciò come accennato è visibile anche ai meno esperti: non sono mai insieme, neanche nelle occasioni particolari come l'intervento di lui o le riunioni della famiglia Rodriguez. Che si avvicini sempre di più il momento dell'annuncio ufficiale?