Belen innamorata: primo video da fidanzata ufficiale sul profilo Instagram di Antonino

L’ufficialità di una storia finita come quella di un flirt appena nato ormai passa attraverso la vetrina social degli account Instagram, vetrine di vite pubbliche e private attraverso cui ai follower è consentito guardare. Ed è per questo che con il video pubblicato sulla pagina di Antonino Spinalbanese la relazione tra l’hairstylist e Belen Rodriguez acquista una sorta di consacrazione al pari delle Stories già postate da lei, la prova che certifica un sentimento del tutto estraneo al concetto di provvisorietà e destinato nei propositi a durare.

“Muñeca” è il termine che fa da didascalia al filmato, ovvero “Bambola”, e “Mi piace come mi vedi” è il commento lasciato dalla showgirl al romantico filmato in bianco e nero che la vede assoluta protagonista delle immagini.

Belen e Antonino: le prove di un amore

Il video è l’ultimo delle testimonianze che assicurano come la relazione tra Belen e Antonino prosegua a gonfie vele. Tornata dalle vacanze, la coppia si è regalata lo stesso tatuaggio in ricordo di un’estate da ricordare, e una festa di compleanno a sorpresa organizzata per la showgirl dal neofidanzato ha contribuito a consolidare un rapporto che ha saputo far tornare a sorridere la ormai ex signora De Martino.