Belen "arrabbiata" conferma ai follower la crisi con Antonino

Come il mare agitato. Così Belen Rodriguez si descrive su Instagram, postando una foto in cui le onde si increspano. Inizio o fine di una tempesta, questo è tutto da scoprire. La showgirl argentina sta attraversando un periodo complicato con il compagno, Antonino Spinalbese - da cui quattro mesi fa ha avuto la figlia Luna Marì - e dopo settimane di voci e insinuazioni non lo nasconde più.

"Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima" scrive accanto allo scatto in bianco e nero. "Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato" commenta un follower, a cui Belù risponde confermando la crisi: "Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa". Parole che lasciano poco spazio ai dubbi sul loro allontanamento. Resta da capire, però, se si tratta di una lite che si può superare.

Un piccolo segnale di riconciliazione lo ha lanciato proprio Belen, con un like - che mancava da tempo - sotto una foto di Antonino che tiene in braccio loro figlia pochi giorni dopo la nascita. E' il primo passo verso un riavvicinamento? Presto per dirlo, ma i due continuano nonostante tutto a girarsi intorno, come chi si ama ancora e non riesce a scrivere la parola fine.

Le voci di flirt tra Belen e Damiano dei Maneskin

In questi giorni i rumors di un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Damiano David, il frontman dei Maneksin, hanno infiammato il gossip, facendo pensare che con Antonino fosse davvero finita. Di vero, però, non ci sarebbe niente. Dopo tanto vociare, fonti vicine alla band riportate da Repubblica smentiscono tutto: Damiano è appena tornato in Italia dopo un lungo periodo all'estero ed ha accompagnato la sua fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista femminista, a un convegno sulla vulvodinia.