Belen, la dedica al fidanzato per il compleanno: "Sei l'anima più bella che abbia mai incontrato

È un compleanno speciale per Antonino Spinalbese. L'hairstylist compie 26 anni e non solo si è fidanzato con una delle donne più belle e desiderate al mondo, ma starebbe anche per diventare papà per la prima volta. Le indiscrezioni sulla dolce attesa di Belen Rodriguez, infatti, non sono ancora mai state smentite dalla coppia, anzi, iniziano a circolare già le prime voci sul presunto nome della bambina in arrivo.

La showgirl ha saputo bene come rendere eccezionale questo giorno per il compagno: torta e candeline a mezzanotte, tre desideri da esprimere (non uno, come facciamo noi italiani) e poi una bellissima dedica d'amore su Instagram: "Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealta? - si legge nel post, accanto a una loro romantica foto - E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l'anima piu? bella che abbia mai incontrato, e ringraziero? Dio ogni giorno per ver fatto incrociare le nostre strade. Tua... Belen". Per loro, tra i commenti, un coro da stadio. Follower e amici fanno tutti il tifo per il loro amore.

