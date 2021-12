Belen ha smentito la crisi, ma di Antonino non c'è traccia: come stanno le cose

Cosa sta succedendo davvero tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dopo settimane di maretta, confermata dalla reciproca assenza sui social e da alcuni post più che eloquenti, i due sono stati paparazzati per le strade di Milano, insieme alla figlia Luna Marì - nata lo scorso luglio - e dalle immagini sembrava proprio che fosse tornato il sereno. Più o meno.

Non che sprizzassero gioia da tutti i pori, ma dalle immagini un barlume di serenità pareva quantomeno ricomparire. "Noi due non ci siamo mai lasciati" ha risposto la showgirl argentina al fotografo che li ha beccati e che puntualmente gli ha chiesto se fossero dunque tornati insieme. Una bella notizia, ma qualcosa non torna. Sui social, infatti, continuano entrambi a comparire soli, fatto alquanto strano considerando la condivisione quasi spasmodica della loro quotidianità.

Belen da sola nel lettone

L'ultimo indizio arriva questa mattina. Tra le storie Instagram Belen si riprende a letto, da sola, e confessa di non riuscire ad alzarsi. Dov'è Antonino? Nelle sue ig stories, un paio d'ore prima eccolo in autostrada durante un viaggio in macchina. Poco dopo, invece, pubblica una foto della figlia nel passeggino. Di Belen, però, continua a non esserci neanche l'ombra. Quella dell'altro giorno era un'uscita studiata a tavolino per smorzare le voci di crisi? Chissà. Il mistero resta, anzi, si infittisce.

La storia tra Belen e Antonino e le voci di crisi

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese starebbe dunque vivendo una forte crisi, nonostante la smentita della showgirl. Smentita che, appunto, non convince molto. Eppure era iniziato tutto con grande entusiasmo: ad un mese dal primo incontro, Belen era rimasta subito incinta di un bambino che, purtroppo, la coppia ha perso poco dopo. Poi, dopo il dramma dell'aborto, l'annuncio più bello: l'arrivo di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. Dopo il parto la coppia si è rifugiata sull'isola di Albarella per diverse settimane, ma dopo l'estate qualcosa tra loro ha iniziato a scricchiolare.