Belen, prima storia Instagram con Antonino: fuga d'amore per il compleanno

Belen Rodriguez presenta ufficialmente Antonino Spinalbanese. Dove? Su Instagram. Dopo rumors, indiscrezioni e paparazzate, la showgirl esce allo scoperto con quello che sembra essere ormai a tutti gli effetti il nuovo fidanzato (molto simile, fisicamente, all'ex Andrea Iannone). Archiviato il flirt estivo con Gianmaria Antinolfi, la Rodriguez ha perso la testa per l'hairstylist ed è con lui che trascorre il suo 36esimo compleanno.

Una gita fuori porta, lontano da tutto e tutti, per viversi in tranquillità il loro amore appena nato. Belen condivide tra le storie il viaggio in macchina, tra sguardi fuori dal finestrino, vento tra i capelli e musica a tutto volume, come la loro passione. Ora aspettiamo la prima foto di coppia.

La storia tra Belen e Antonino

Tutto è iniziato ad agosto. Si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui - estraneo al mondo dello spettacolo e poco presente sui social network – la showgirl sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino.