Belen incinta? Antonino lo urla nel video e lei lo blocca

Sembra non ci siano più dubbi ormai sulla gravidanza di Belen Rodriguez. La showgirl non lo ha confermato - e nemmeno ancora mai smentito - ma aspetterebbe un figlio dal compagno Antonino Spinalbanese.

Dopo insistenti rumors, negli ultimi giorni sui social si sono sommati una serie di indizi che farebbero pensare all'arrivo della cicogna, dal look premaman al braccialetto anti-nausea immortalato in un selfie allo specchio, e poi continue dichiarazioni d'amore dei due piccioncini, tra fiori e bigliettini lasciati in giro per casa. Insomma, il bebè in arrivo sarebbe un segreto di Pulcinella, tanto che Antonino, in una storia pubblicata oggi da Belen, vorrebbe urlarlo ma viene bloccato da lei. La showgirl vorrebbe aspettare ancora un po' prima di ufficializzarlo, anche se poco dopo questo video, sempre su Instagram, arriva un altro dettaglio non di poco conto: un piatto di salmone, rigorosamente cotto.

Di seguito le storie di Belen Rodriguez

La love story tra Belen e Antonino Spinalbese

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, va avanti ufficialmente dall'autunno, periodo intorno al quale lei sarebbe rimasta incinta, ma la conoscenza è avvenuta lo scorso agosto. I due - 36 anni lei, 25 lui - fanno coppia da quest'estate (quando si sono incontrati perché lei aveva bisogno di un parrucchiere mentre il suo era in vacanza), ma solamente nei mesi successivi hanno pubblicato il primo scatto insieme. Il resto è quella bellissima storia d'amore che ormai conosciamo tutti.