Belen, il messaggio per Michele Morrone: cosa c'è tra i due?

Il nome di Michele Morrone continua a ronzare intorno a Belen Rodriguez. Nell'estate del 2020 si parlò di uno scambio di messaggi bollenti tra i due, poi qualche settimana fa sono stati beccati a Milano, mano nella mano, in un locale. Adesso è la showgirl a parlare apertamente i lui.

Cosa c'è tra loro? Da quello che dice Belen una semplice amicizia. In quarantena fiduciaria per un contatto con un positivo, l'argentina è a casa insieme ai figli e trascorre molto tempo guardando film e serie tv, tra cui 'L'ultimo giorno del toro', commedia che vede protagonista proprio Morrone. "Bravissimo amico mio" scrive tra le storie di Instagram, taggando l'attore e condividendo alcuni spezzoni di una scena del film. Un gesto di amicizia, sicuramente, che però dimostra la particolare simpatia nutrita dalla showgirl per il bel Morrone, a quanto pare single.

E' un momento delicato questo per Belen, che ha da poco chiuso (sembra definitivamente) la relazione con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, ed è alle prese con nuovi equilibri da costruire. Come se non bastasse, però, nella sua vita sentimentale sembra sia tornato a fare capolino Stefano De Martino.

Stefano e Belen di nuovo vicini

A due anni dalla (seconda) separazione, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra siano di nuovo vicini. I paparazzi li hanno beccati qualche giorno fa all'aeroporto di Malpensa, quando lo showman è andato a prenderla, di ritorno dal viaggio in Argentina, e l'ha accompagnata a casa, dove sarebbe anche salito. Tra loro abbracci, sorrisi e sguardi complici, dimostrazione di una serenità ritrovata e che potrebbe fargli fare un passo indietro. O in avanti. Punti di vista...