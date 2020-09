Belen e Antonino sempre più vicini: eccoli mentre fanno lo stesso tatuaggio

Prima gli indizi social, poi le foto che documentano la serata tra amici come una coppia ben affiatata; infine, il segno indelebile che accerta l’importanza di un legame, nato da poco ma già, (a quanto pare), meritevole di essere ricordato per sempre. “Chupito” (ovvero, bicchierino di superalcolico bevuto tutto d'un fiato) è, infatti, la parola che da qualche ora è impressa sulla pelle di Belen Rodriguez e pure su quella di Antonino Spinalbanese, l’hairstylist indicato come il suo nuovo compagno e che adesso ha in comune con lei anche un tatuaggio. Lei ha scelto l'anulare sinistro (lì dove c'era la fede nuziale…), lui l’avambraccio. Stesso disegno permanente anche per Salvatore Angelucci, la fidanzata Alessandra Gallocchio, Mattia Ferrari e Mattia Petrilli, tutti parte del gruppo di amici che con loro ha trascorso un’estate talmente bella da essere degna dell’indelebile ricordo.

La storia tra Belen e Antonino

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese tutto è iniziato qualche settimana fa: dopo essersi conosciuti a Milano i due hanno trascorso insieme ad amici una settimana di vacanze ad Ibiza, dove sarebbe scattato qualcosa di più di una semplice simpatia. Lui, classe 1995, è un hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui - estraneo al mondo dello spettacolo e poco presente sui social network – la showgirl sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino e al termine della frequentazione finita male con l'imprenditore napoletano Gianmaria Altinolfi.