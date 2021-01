Belen risponde alla follower (che parla di Stefano De Martino)

È raggiante Belen Rodriguez, che archiviato definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Da agosto è legata ad Antonino Spinalbanese, l'hair stylist che le ha letteralmente rubato il cuore e con cui la showgirl fa sul serio, tanto da averlo presentato quasi subito al figlio Santiago e al resto della famiglia (che secondo alcune indiscrezioni starebbe per allargare proprio con lui).

Sui social tra i due è una dichiarazione d'amore continua e i follower fanno il tifo per la nuova coppia, anche se qualcuno non riesce a immaginare Belen lontana dalle braccia dell'ormai ex marito e ogni occasione è buona per ricordarglielo, come accaduto dopo il suo ultimo post. "Sono davvero una donna molto fortunata" ha scritto, ma una fan le ha fatto subito notare: "Lo eri anche prima". La risposta di Belen non si è fatta attendere e mette a tacere tutta l'ala pro-Stefano che spera ancora in un ritorno di fiamma: "Lo sono sempre stata, ma oggi di più".

Sotto il post di Belen Rodriguez e il botta e risposta con la follower

Belen aspetta un figlio da Antonino?

La replica di Belen alimenta le voci sulla sua presunta gravidanza. La showgirl argentina non ha mai nascosto il desiderio di una seconda maternità e insistenti rumors la vorrebbero incinta del nuovo compagno. Quale gioia più grande di un figlio in arrivo? Si spiegherebbe così tanta felicità, ma soprattutto la certezza di essere stata baciata dalla fortuna. Per il momento non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma nemmeno una smentita...