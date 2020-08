Belen ha (già) scaricato Gianmaria Antinolfi, ora c'e Antonino: tana per la nuova coppia

E' un'estate bollente quella di Belen Rodriguez. Archiviato, sembra ormai definitivamente, il matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl non è rimasta in casa a piangersi addosso e, bella com'è, non le mancano certo i pretendenti. La lotta per la conquista di Belù è comunque ancora lunga, ma Gianmaria Antinolfi - l'imprenditore partneopeo con cui è stata paparazzata a luglio - è già fuori gioco.

Un weekend in Costiera Amalfitana (con tanto di bacio immortalato dai fotografi) aveva fatto gridare al nuovo amore, ma a quanto pare era un falso allarme, o meglio, un fuoco di paglia. E' stata poi la volta dell'attore Michele Morrone, che stando ai rumors l'avrebbe corteggiata serratamente a suon di messaggi, eppure Belen non avrebbe ceduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A ferragosto il colpo di scena. La showgirl sarebbe stata letteralmente folgorata da Antonino Spinalbanese, hairstylist molto noto a Milano. I due sono stati beccati insieme in una calda serata milanese, prima a fare un aperitivo al Caffè Radetzky e poi al ristorante argentino El Porteno insieme ad altri amici. Sul settimanale Vero (in edicola il 21 agosto) le foto di baci e abbracci che lasciano intuire un rapporto molto speciale. Non solo. Secondo alcuni beninformati, Antonino in questi giorni avrebbe raggiunto Belen a Ibiza e anche sull'isola si parla di un feeling particolare... E' l'inizio di un nuovo amore o un tentativo per far ingelosire Stefano? Bisognerà aspettare almeno la fine dell'estate per scoprirlo.