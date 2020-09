Belen esce con il nuovo fidanzato e incrocia l’ex: “Le ha lanciato sguardi di fuoco”

La relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non ha affatto le caratteristiche della classica avventura estiva che dura il tempo di un solleone per poi cadere nel dimenticatoio delle cronache rosa. A raccontare l’intensità di un legame che pare essere nato con tutti i buoni propositi utili perché duri è il settimanale Chi che, nel numero in edicola questa settimana, parla della showgirl come molto coinvolta dal legame con l’hairstylist con cui è stata fotografata durante una serata tra amici al Radetzky, noto locale di Milano.

Dagli scatti si percepisce come l’atmosfera così distesa faccia da sfondo alla coppia in perfetto agio con la compagnia in un contesto che, a un certo punto, è stato segnato dall’arrivo di Gianmaria Antinolfi, l’uomo campano con cui la Rodriguez ha avuto un flirt poche settimane fa. “Arrivato al bar per conto proprio, sembra averle lanciato sguardi di fuoco”, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini che aggiunge la totale freddezza reciproca dei due. Ora per Belen pare esserci solo Antonino, insomma, protagonista anche di alcuni video Instagram della showgirl che appaiono come il dettaglio di intenzioni ben più serie di un semplice flirt… Con buona pace per gli ex a cui, a questo punto, non resta che guardare. Da lontano.

Chi è Antonino Spinalbese, nuova fiamma di Belen

Belen e Antonino avrebbero cominciato a frequentarsi in segreto nelle scorso settimane finché i fotografi sono riusciti a sorprenderli insieme per la prima volta. Il primo incontro sarebbe avvenuto a Milano, dove lei aveva bisogno di una piega last minute. Galeotto insomma sarebbe stato insomma l'incontro in salone. Poi una settimana di vacanze ad Ibiza e qualche uscita a Milano. Antonino, classe 1995, ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. E' grazie a lui - estraneo al mondo dello spettacolo e poco presente sui social network - che la Rodriguez sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano e al termine della frequentazione finita male con l'imprenditore napoletano Gianmaria Altinolfi.