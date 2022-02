Belen e Stefano a cena fuori e poi a casa di lui: le foto della romantica serata

Belen e Stefano hanno ritrovato la complicità di un tempo. Ormai non si tratta più solo di incontri "furtivi" o di un ritorno di fiamma, la coppia sembra fare sul serio. Lo raccontano le ultime immagini pubblicate dal sito Whoopsee, piattaforma di gossip in rete, in cui la showgirl e il ballerino sono immortalati insieme mentre uscivano da un ristorante (l'Armani Hotel) per poi andare a casa di lui.

Entrambi vestiti di nero e elegantissimi si sono regalati dopo mesi un'uscita in due, anche se le occasioni per divertirsi insieme fuori non sono mancate come non ricordare il duetto sulle note di Tu vuo’ fa’ l’americano in occasione del compleanno di Patrizia Griffini. Come una vera e propria coppia hanno scelto il sabato sera per andare a cena fuori, che sia il preludio di una nuova unione? Sono in molti a sperarlo. Intanto Stefano e Belen si stanno godendo questi momenti insieme, anche se non passano inosservati. Che i due avessero passato la sera insieme lo aveva già anticipato a inizio della scorsa settimana il settimanale Chi, ma Whoopsee ha aggiunto il particolare della cena. I due staranno iniziando a pensare di "uscire allo scoperto"?

La complicità ritrovata tra Stefano e Belen - legati per otto anni, tra alti e bassi, e genitori di Santiago - ha avuto le sue prime testimonianze quasi un mese fa, quando sono stati fotografati all'aeroporto di Milano Malpensa dove lui era andato a prenderla al ritorno da un viaggio in Sud America. E anche lì i sorrisi sembravano raccontare di un amore ritrovato. Poi i retroscena su una notte di passione insieme (quando lei avrebbe interrotto la quarantena per stare al fianco dell'ex marito) ed una passeggiata insieme a Milano, per strada. Poi il video del duetto e la cena a lume di candela...